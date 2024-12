¡Nuestra Reina! Maju Mantilla conmemora los 20 años de su coronación como Miss Mundo 2004

Un día como hoy 4 de diciembre en el 2004, María Julia Mantilla García ganó la corona del certamen Miss Mundo a sus 20 años. La ceremonia fue transmitida a nivel mundial desde el Beauty Crown Theatre de China. Hoy, la querida reina peruana recuerda con cariño este día en su programa televisivo.

Maju Mantilla se coronaba como la nueva Miss Mundo en 2004, llenando de orgullo a todo el país. Desde aquella coronación han pasado 20 años con el cuál deslumbró con un vestido turquesa realizado por la diseñadora trujillana Isa Torres. En el programa que conduce, Arriba mi Gente, recordaron con cariño esta fecha especial.

"Agradezco sus palabras, agradezco su cariño, el tiempo que me dedican recordando este momento tan especial. Por permitirme viajar en el tiempo y aterrizar en ese instante cuando soy coronada. Los buenos momentos hacen feliz a la personas y me están haciendo muy feliz recordando este momento tan especial para mí y para el país" , expresó.

Tito Paz, director Miss World Perú, recordó aquella vez cuando conoció a Maju Mantilla en Trujillo en un restaurante chino donde quedó cautivado por su belleza y la reclutó para que participe en el Miss Perú. De la misma forma, contó como se alegró mucho al ver que la trujillana se coronó reina en el 2004 en China.

"No me imaginaba que iba a pasar tan rápido, me parece increíble saber que son 20 años. Es unas de las experiencias más lindas que he tenido en mi vida, en cuanto a competencias", expresó en el programa.