Yiddá Eslava revela que le propusieron matrimonio, pero nunca hubo boda ¿Fue con Julián Zucchi?

La peruana Yiddá Eslava se hizo famosa hace más de 10 años formando parte del reality Combate, luego tuvo una relación con el argentino Julián Zucchi, pero se separaron hace más de un año. Ahora, la actriz reveló que sí llegó a recibir una pedida de mano para matrimonio, pero explicó por qué no llegó al altar.

En el programa América Espectáculos, Yiddá Eslava fue invitada como conductora al lado de Valeria Piazza. Es entonces cuando conversaron sobre el compromiso de Bruno Ascenzo, que la actriz revela que una vez le pidieron la mano.

"Me han pedido una vez, nunca me llegué a casar y la verdad es que, desde niña nunca me ha quitado el sueño. Nunca me imaginaba viéndome con un velo y un vestido blanco, llegué a organizar una matrimonio en una de las películas y dije 'que estrés, no, no'", expresó la actriz en el programa.