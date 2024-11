Yiddá Eslava cerca de cumplir un año de relación con fotógrafo ¿Ya quiere ser madre otra vez?

La actriz Yiddá Eslava viene disfrutando del amor con su pareja Ángel Fernández desde hace muchos meses. En medio de una entrevista, fue consulta sí desea convertirse en madre nuevamente al lado del fotógrafo. ¿Qué fue lo que respondió?

Yiddá Eslava se ha convertido en una productora, guionista y actriz que ha resaltado por sus películas realizadas junto a su expareja y padre de sus dos hijos, Julián Zucchi. Tras once años de relación amorosa en medio de muchos escándalos, la influencer se volvió a dar una nueva oportunidad en el amor y confirmó su relación con el fotógrafo Ángel Fernández hace varios meses.

Luego, la actriz fue consultada sí estaría pensando en formar una familia con su actual pareja y tener un tercer hijo. A lo que Yiddá Eslava afirmó que no estaría en sus planes por más que ame mucho al fotógrafo, ya que no tendría el tiempo para ello.

"No, no por el tiempo, Si yo ya tengo muchas metas por cumplir, pensar en un tercer hijo, que a mí me parece maravilloso, chico no la hago. Los hijos no son solo plata, son tiempo más que nada. Mi novio tiene una hija de trece años. Nosotros nos entendemos, él tiene su espacio, tiene su ámbito familiar, la mamá de su hija, tienen sus temas. Por mi lado, yo tengo a los míos y juntos somos un núcleo como una isla que nos calmamos", dijo.