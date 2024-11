Christian Cueva promociona show con Pamela Franco y Magaly comenta: "Está cachueleando ya que no tiene equipo"

Christian Cueva ha causado revuelo en las redes sociales al promocionar un evento junto a la cantante Pamela Franco. En un video reciente, el futbolista peruano mencionó a Pamela como una de las estrellas que se presentarán en un evento en una cevichería en Trujillo, generando reacciones de sorpresa y críticas, especialmente de la conductora Magaly Medina.

La relación entre Christian Cueva y Pamela Franco está causando un gran revuelo en el mundo del espectáculo. Recientemente, Cueva apareció en un video promocionando un evento de una cevichería en Trujillo, donde mencionó a Pamela como una de las principales artistas en el escenario.

Sin embargo, esta colaboración ha generado críticas, especialmente de la conocida presentadora Magaly Medina. Durante su programa "Magaly TV La Firme", Medina no se contuvo y opinó sobre la nueva faceta de Cueva.

"Ahora cobrarán doble, ya que ella se quedó sin mánager, parece que el que está asumiendo la carrera de Pamela Franco es él. Además, ahora que ya no tiene club, que no se sabe si lo contratará otro club, de pronto, ha decidido manejar administrativamente los ingresos de Pamela... Se está cachueleando ahora ya que no tiene equipo", comentó, entre risas.