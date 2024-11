¡Qué fue! Christian Cueva no ha empezado proceso de divorcio con Pamela López pese a oficializar a Pamela Franco

Christian Cueva, el famoso futbolista peruano, está en el centro de la atención por su vida personal. Recientemente, su abogado, Henrry Grauss, reveló que Cueva no ha iniciado los trámites de divorcio con su esposa, Pamela López, a pesar de estar en una relación con la cantante Pamela Franco.

La situación se complica, ya que tanto Cueva como López se han denunciado mutuamente por presuntos actos de violencia familiar.

En declaraciones para el programa "Amor y Fuego", el abogado explicó: "Bueno, de momento no hemos hablado todavía de divorcio, no me ha tocado el tema, no sé si de la otra parte también". Esto indica que, en este momento, se centran en cuestiones de manutención para sus hijos y en la denuncia por violencia.