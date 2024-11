Dilbert Aguilar se desvive en elogios hacia su pareja Jhazmín Gutarra ¿Ya piensan casarse?

Dentro de la cumbia peruana, el artista Dilbert Aguilar se ha convertido en una de las voces más prestigiosas. El intérprete de "Vuela Palomita" ha triunfado en la música y en la vida amorosa con su pareja Jhazmín Gutarra, que le ha dado una hermosa familia. Es por ello, que estarían en sus planes casarse.

Dilbert Aguilar cuenta con una trayectoria musical de más de 25 años como artista en la cumbia peruana. El músico se ha hecho conocido como 'El Pequeño Gigante de la Cumbia' y tiene éxitos como "Vuelva Palomita", "Unita Más", "Agonía de Amor", "Cariñito Mio" y muchos más. Además, cuenta con una delantera musical muy talentosa en su Orquesta La Tribu.

El artista pasó por momentos difíciles en su estado de salud, pero ahora que ya se encuentra mucho mejor y con los cuidados respectivos, dio una entrevista contando todo. Habló sobre su relación con Claudia Portocarrero, sus hijas y su actual pareja Jhazmín Gutarra, quien la llenó de elogios.

"(Sí se casarán) Todavía estamos buscando que Carla Chevez sea la madrina. Iba a buscar a Magaly, pero Magaly me va a dar (dice entre broma)... Ya cumplí (50 años), ya no hay forma de meter la pata. Además tengo una esposa linda, una esposa maravillosa que me cuida. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Tengo unos suegros recontra chéveres. (Casarse) Con roquita, hay que buscar el canje nomás. Mi tío Chibolín, él me quería casar hace años", reveló.