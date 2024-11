Mónica Cabrejos tras oficialización de Pamela Franco y Cueva: "Pamela López es la única ganadora"

La oficialización del romance entre Pamela Franco y Christian Cueva ha generado revuelo en el mundo del espectáculo nacional, y la periodista Mónica Cabrejos dio su opinión sobre esta relación, asegurando que la única ganadora es Pamela López.

La también psicóloga concedió una entrevista a un conocido medio local, y cuando fue consultada sobre su polémica frase "la que se queda pierde", indicó que se refería a que Cueva ha demostrado tener malas actitudes, por lo que no sería una buena pareja.

En esa misma línea, Mónica señaló que Pamela Franco posiblemente se siente un poco avergonzada y por eso se negó a besar a Christian Cueva, ya que el futbolista ha estado envuelto en escándalos por presuntamente no pagar la pensión de sus hijos, entre otras situaciones.

"Ella todavía siente, no sé si vergüenza o pudor, respecto a su vida personal. No quiere verse afectada por lo que él ha hecho, como el hecho de no pasar la pensión. Ella se ve involucrada en una situación que no le corresponde. Todo lo que haga Cueva en adelante la dañará o involucrará a Pamela Franco", agregó.