Christian Cueva se refugia en Dios tras escándalo por pensión alimenticia con Pamela López

Christian Cueva volvió a estar en el ojo de la tormenta hace unos días debido a que Pamela López lo denunció por no pasarle pensión alimenticia a sus hijos. Sin embargo, el futbolista ahora parece estar enfocado en una vida más tranquila y entregada a Dios.

Christian Cueva se entrega a Dios

Aunque 'Aladino' no es muy activo en redes sociales, esta vez utilizó su cuenta de Instagram para compartir una frase motivadora que hace un llamado a la reflexión y a entregar la vida a Dios.

Christian Cueva en historias

Como se sabe, 'Cuevita' ha demostrado anteriormente ser creyente de la religión católica y cristiana; incluso acudió a un retiro espiritual hace unos meses, poco antes de reconciliarse con Pamela López tras su viaje juntos a Europa.

'Magaly TV, La Firme' expuso chats donde la nana de los hijos de Pamela López le pide a Christian Cueva que le deposite dinero para poder alimentar a los menores. Sin embargo, el popular 'Aladino' contesta con evasivas. A continuación, los chats entre Cueva y la nana.

Sin embargo, la parte más llamativa de la conversación fue cuando el exfutbolista de Alianza Lima le envió un mensaje directamente a Pamela López, a través de la nana, instándola a salir a vender a las calles.