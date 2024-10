Pamela López impacta al cantar 'himno' de Pamela Franco: "Dile que nos amamos" (VIDEO)

¡En Perú nunca te aburres! Pamela López, expareja de Christian Cueva, ha dejado a todos impactados al cantar a todo pulmón el famoso tema "Dile la verdad" de Pamela Franco. Este momento ocurrió en medio de las tensiones por los conflictos que mantiene con su ex, lo que ha generado revuelo en las redes sociales.

En un video que se viralizó, se puede ver a Pamela cantando con alegría: "Dile, que nos amamos, que soy la dueña de tu corazón. No finjas, que ya no lo quieres, dile que me amas, que yo soy tu amor". Este clip ha captado la atención de sus seguidores y ha desatado especulaciones sobre su estado emocional.