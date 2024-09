Christian Cueva contestó a hinchas que le pidieron "hacer dieta" para mejorar en Cienciano: ¿Qué dijo?

El volante peruano Christian Cueva, quien recientemente debutó con Cienciano del Cusco, habló sobre las críticas que ha recibido por su estado físico. Tras participar en la victoria de su equipo, 'Aladino' aprovechó una entrevista para dirigirse a los hinchas que le han sugerido "hacer dieta" y mejorar su condición física.

Christian Cueva volvió a las canchas y, como era de esperarse, no tardó en convertirse en el centro de atención. Tras debutar con Cienciano en la victoria 2-1 frente a UTC por la décima jornada del Torneo Clausura 2024, el futbolista peruano se pronunció sobre las críticas que ha recibido por su estado físico, y lo hizo con mucha tranquilidad.

'Aladino' no ocultó su felicidad tras jugar su primer partido oficial con Cienciano, luego de casi un año de inactividad. El mediocampista ingresó en el segundo tiempo y fue clave en la jugada que resultó en el segundo gol de su equipo. A pesar de estar fuera del fútbol por un tiempo, Cueva se mostró optimista sobre su regreso.

"Feliz por este momento y por la oportunidad que Dios me da. Estoy pasando por un momento de mi vida en el que se dieron muchas cosas dentro y fuera de la cancha, pero siempre voy a estar agradecido por esta oportunidad que me da la vida, Dios y sobre todo el club, que apuesta por mí" , comentó el jugador en una entrevista para Cienciano Noticias.

Críticas por su estado físico. Tras su debut, no faltaron los comentarios sobre su estado físico, señalando que estaba algo subido de peso. Incluso, algunos hinchas le sugirieron que debería "hacer dieta" para mejorar su rendimiento. Ante estas críticas, Cueva no se quedó callado, pero respondió de manera calmada y reflexiva.

Durante la entrevista, Cueva también fue consultado sobre las críticas que ha recibido por su vida personal y los problemas extradeportivos que ha enfrentado en los últimos años. Con sinceridad, el futbolista reconoció que ha cometido errores, pero aseguró estar enfocado en retomar el control de su vida y carrera.

"Es un tema muy complejo para mí por las cosas que pasé, pero yo quiero encontrar el camino que en algún momento tuve y no pude sostener. Lo que más deseo es corregir los errores de mi vida, como todo ser humano, siento que me he equivocado mucho, pero mi corazón no tiene esa maldad", expresó Cueva.