Jorge Fossati responde a críticas por convocar a Paolo Guerrero: "Me importa un hue** lo que piensen"

🚨¡Jorge Fossati 🧠🇵🇪 le dice de todo a @E_FLEISCHMAN en 🇪🇨!



"No me interesa hablar con un pseudoperiodista, creo q ya no trabaja en ningún medio".



"Para mí no existe como periodista, no me interesa su opinión. Él vive de crear BASURA. ¿Quién es él? No escucho sus sandeces". 🔥 pic.twitter.com/TVtVClFGp5