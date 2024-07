Jefferson Farfán y Roberto Guizasola sobre críticas de Gustavo Barnechea: "Discúlpanos, mi tío"

Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, exfutbolistas peruanos, contestaron a Gustavo Barnechea, quien los criticó duramente por su vocabulario y demás en su podcast 'Enfocados'. En su reciente programa, hicieron presente que escucharon los fuertes comentarios y dieron una contundente respuesta.

Jefferson Farfán y Roberto Guizasola están causando sensación con su podcast "Enfocados". Sin embargo, no todo ha sido positivo, ya que han recibido duras críticas por parte del periodista deportivo Gustavo Barnechea. A pesar de esto, los exfutbolistas se mostraron dispuestos a aprender y mejorar.

Gustavo Barnechea, reconocido periodista deportivo, criticó a Farfán y Guizasola por su actitud en el programa. En un video de TikTok, Barnechea les pidió "pisar tierra" y tener más humildad, pues para él, los exfutbolistas se creían superiores a muchos cuando no lo eran.

"Me molesta coexistir en un mundo al revés donde la popularidad y la posesión de dinero hacen creer a unos jóvenes desenfocados que pueden expresar sin vergüenza ni pudor una supuesta superioridad sobre el resto de habitantes del planeta" , comentó el periodista.

La respuesta de Farfán y Guizasola. Ante estas críticas, Jefferson Farfán y Roberto Guizasola decidieron responder en su podcast. Ambos reconocieron que recién son nuevos en el mundo del podcast y del entretenimiento. Además, elogiaron a Barnechea y mostraron respetos a su carrera.

"Nosotros escuchamos todos los consejos. Estamos recién empezando, tenemos cinco meses. No somos periodistas deportivos, lo que es del César es del César" , comentó Farfán.

Por su parte, Guizasola añadió: "Un saludo a Barnechea, recibimos todos los consejos. Un respeto porque es uno de los mejores periodistas de este país y nosotros respetamos. Sí me hace feliz que por lo menos ve este humilde programa. Discúlpanos, mi tío. Si tenemos que mejorar, vamos a mejorar, pero respeto para usted. Un grande".

Barnechea también criticó la forma en que Farfán y Guizasola se refieren a otros. Mencionó que los exfutbolistas no deberían hablar tan a la ligera de sus colegas en otras actividades y profesiones. Resaltó los triunfos que no tienen y les falta.

"Es denigrante que se refieran a cualquiera que no sea amigo de ellos como si fueran unos pobres diablos" , señaló. Además, comparó a los exfutbolistas con grandes estrellas del deporte mundial, señalando que no estaban a la altura de figuras como Messi , Mbappé o Cristiano Ronaldo.

En respuesta, Farfán insistió en que no se consideran periodistas deportivos. "Nosotros no somos periodistas deportivos, hay unos que quieren inventar, que creen que son periodistas deportivos, pero no", reiteró.