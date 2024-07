Edison Flores explicó el polémico gesto a Erick Noriega tras ganar el clásico contra Alianza Lima ¿Se disculpó?

El clásico peruano dejó muchos momentos que quedarán en los recuerdos de la hinchada, pero una que se volvió viral en redes sociales fue la protagonizada por Edison Flores después de la gran victoria de Universitario de Deportes por 2-1 contra Alianza Lima en el estadio Monumental.

'Orejas' expresó toda su euforia en uno de los goles de los 'cremas' y se lo gritó en la cara a Erick Noriega, quien estaba frente a él en ese momento. Conoce más detalles de lo sucedido a continuación.

Edison Flores explica lo sucedido en el clásico

El jugador de Universitario de Deportes y miembro de la selección peruana, Edison Flores, explicó por qué se burló del joven defensor de Alianza Lima, Erick Noriega, en la reciente edición del Clásico del fútbol peruano que tuvo lugar hace unos días en el Estadio Monumental 'U'.

Y es que dicho incidente no fue del agrado del mediocampista de la 'U', quien no dudó en disculparse con el jugador de los 'blanquiazules' por su comportamiento. Reconoció que no debió actuar de esa manera y afirmó que todo ocurrió en el calor del momento. Además, solicitó que el enfrentamiento se quedara en el campo y no se trasladara fuera de él.

"Es parte del fútbol, creo que fue un momento de cólera. Quiero pedirle disculpas a la gente que vio eso, no fue lo que tuve que hacer. Creo que los dos nos equivocamos en ese momento, pero bueno es parte de, y pedirle disculpas también a Erick. Bueno esto es fútbol y queda ahí", apuntó Flores en zona mixta post duelo ante los 'íntimos'.

¿Universitario de Deportes reducirá el sueldo de Edison Flores?

Edison Flores finalizará su contrato con Universitario al término de la temporada. Existe el deseo de extender el préstamo por parte del Atlas de México, pero hay un asunto que debe discutirse entre los dirigentes de Universitario y el jugador, ya que el popular 'Orejitas' es uno de los mejor remunerados del equipo.

En ese sentido, los merengues planearían reducir el salario mensual de Edison Flores hasta en un 20%, ya que en 2025 la totalidad de su salario sería cubierto únicamente por la Administración. Actualmente, el sueldo de Edison es pagado cada mes por Universitario y un patrocinador, pero esto cambiaría el próximo año.

Según se ha informado a medios locales, los representantes del jugador no están satisfechos con esta propuesta, pero comprenden que desde Ate ya no pueden ofrecer el mismo salario. Por lo tanto, si Edison Flores desea continuar jugando para Universitario, deberá aceptar la nueva oferta.