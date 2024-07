Magaly asegura que Farfán no invitó a Paco Bazán a su podcast porque le tiene miedo: "Es respondón"

Magaly Medina volvió a hablar sobre el enfrentamiento público entre Jefferson Farfán y Paco Bazán. Según la 'Urraca', el exfutbolista no se atrevió a invitar a su compañero de canal a su podcast 'Enfocados' porque tiene miedo a que le gane en un 'cara a cara'.

Durante la más reciente programa, 'Magaly TV, la firme', la conductora mostró un sketch cómico llamado 'Enchocolatedos' (que hace referencia al podcast Enfocados), donde Paco Bazán se burla de Jefferson Farfán y hasta bromea sobre su nula participación en el podcast de el '10 de la calle'.

Ante ello, Magaly Medina señaló que tanto Paco va a estar como Jefferson Farfán tienen calle. Sin embargo, defendió al conductor deportivo afirmando que tiene más correa.

Enseguida, resaltó que Paco Bazán no se queda callado y siempre responde a los ataques, lo cual sería producto de su gran experiencia como conductor de televisión. "Pero contesta. Es contestón, es respondón. Él no se queda callado. Es lo bueno, lo que le da la calle, lo que le ha dado el trajinar, por tanto, set televisivo tiene, pues tiene escenario, ¿no?", agregó.

Finalmente, Magaly aseguro que el ex de Melissa Klug te me entrevistará Paco Bazán porque su facilidad de palabra lo pondría en jaque. "Lo que yo creo que teme Farfán: que si se va y se enfrenta en este medio donde Paco tiene muchos mayores años de trayectoria, pues le va a dar como a hijo", sentenció.

Paco Bazán, conductor de "El Deportivo", ha decidido dejar atrás el tema de Jefferson Farfán y su podcast 'Enfocados'. En su entrevista con Andrés Hurtado, Bazán dejó claro que ya no tiene interés en participar en el podcast de Farfán.

"No ya no, ya no quiero ir. Hoy se acaba, no va más, no va más porque él no cumplió su palabra, porque ha demostrado que el verdadero 'saltapatrás' es él y porque no ha honrado el reto que puso él", declaró Bazán, refiriéndose a una promesa incumplida por Farfán.