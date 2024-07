¡Agárrate, Melissa Klug! Jesús Barco habría estado en la fiesta de Christian Cueva y André Carrillo

Rodrigo González, conocido como 'Peluchín', ha desatado una nueva polémica en el mundo de la farándula. En su programa "Amor y Fuego", reveló imágenes inéditas de la fiesta que organizaron Christian Cueva y André Carrillo tras la eliminación de Perú en la Copa América. Lo que más llamó la atención fue un detalle inesperado: Jesús Barco, pareja de Melissa Klug, habría estado presente en dicha fiesta.

Jesús Barco habría asistido a la juerga de Cueva y Carrillo

¿Jesús Barco estuvo en la fiesta? El domingo 30 de junio, tras regresar de Estados Unidos, Cueva y Carrillo decidieron relajarse en la salsoteca "Barranco Bar". Según Peluchín, los futbolistas alquilaron un espacio privado y disfrutaron de la madrugada con música y bebidas, a pesar de los malos resultados en la Copa América.

Según cuentan en #amoryfuego, Jesús Barco también habría estado en la juerga de Cueva, Carrillo y Brian Reyna. ¿Melissa Klug sabía de esto o ya lo vemos al futbolista en Gamarra haciendo más politos del perdón? 😂 pic.twitter.com/K2zgnykZfr — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) July 2, 2024

Durante la transmisión del programa, se mostró a Carrillo entrando al local junto a su esposa, seguido de Bryan Reyna y Cueva. Lo más sorprendente ocurrió cuando unas mujeres, saliendo del local, mencionaron el nombre de Jesús Barco.

"¿Y Barco?", preguntó una de ellas, a lo que la otra respondió: "Jesús ya se largó, entiende que salió primero. Sí salió por acá, sino que salió encapuchado".

¿Melissa Klug está al tanto?

Hasta el momento, Melissa Klug no ha emitido ninguna declaración sobre la supuesta presencia de Jesús Barco en la fiesta. Sin embargo, Rodrigo González no tardó en especular. Durante su programa, mostró una foto de Barco con una casaca similar a la del hombre encapuchado visto en el local. Aunque no hay confirmación, la coincidencia ha alimentado los rumores.

Las imágenes de Cueva y Carrillo disfrutando de la fiesta generaron una ola de críticas en las redes sociales. Muchos hinchas expresaron su descontento, considerando inapropiado que los jugadores salgan a celebrar tras el mal desempeño en la Copa América.

Magaly Medina también se sumó a las críticas. "No tienen amor a la camiseta, no valoran a Fossati, ni al público... No sirvió para nada su participación en la Copa América", dijo en su programa "Magaly TV, la firme".

La situación ha generado una gran expectativa. ¿Melissa Klug hablará sobre los rumores que involucran a su pareja? ¿Jesús Barco dará su versión de los hechos? Mientras tanto, los hinchas siguen atentos a cualquier novedad sobre los jugadores y sus comportamientos fuera de la cancha.

En conclusión, la fiesta de Cueva y Carrillo no solo fue una noche de diversión para ellos, sino también una fuente de polémica que ha captado la atención de todos. Queda esperar si se confirman o desmienten los rumores sobre la presencia de Jesús Barco y cómo esto podría afectar su relación con Melissa Klug.