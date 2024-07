Magaly Medina 'trollea' a Erick Delgado por elogiar la belleza de Ely Yutronic: "La imaginó en el tubo"

Luego de que Erik Delgado elogiara la belleza de Ely Yutronic, a quien conoció durante su visita a ATV, Magaly Medina no dudó en burlarse al respecto. Incluso, recordó nuevamente el pasado de la periodista.

Recordemos que el exfutbolista afirmó que se quedó sorprendido por la belleza de Ely Yutronic y le recomendó a su compañero Paco Bazán que se vuelva a amistar con la periodista. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Erick Delgado elogió a Ely Yutronic

Todo comenzó cuando Erick Delgado utilizó su canal de YouTube para manifestar su admiración por la periodista Ely Yutronic, resaltando su belleza y lo impresionado que quedó al verla. Esto sucedió cuando el exfutbolista visitó ATV para presentarse en el set de Magaly Medina.

"Es una chica guapa, yo no me había dado cuenta", dijo el exfutbolista en 'La Hora del Loco' sobre la compañera de canal de Paco Bazán. "Primera vez que veo a la compañera de Paco (Bazán). Nosotros terminamos el programa y justo salía ella. Es guapa, yo no me había dado cuenta, se le ve en sastre seriecita", dijo Erick Delgado.

De igual forma, mencionó su aparición en el programa Magaly TV La Firme, donde se reveló que antes de ser periodista, había trabajado como modelo y anfitriona. En las imágenes mostradas en el programa, se puede ver a Ely bailando en bikini y usando látigos.

"Cuando la sacaron bailando, la terminaron matando, eso no está bien, qué abuso, pero se veía que tenía buena figura", dijo al respecto el exfutbolista, remarcando que se solidarizaba con la periodista.

La burla de Magaly Medina

Tras la difusión de estas imágenes, Magaly Medina no tardó en comentar al respecto e incluso hacer algunas bromas crueles sobre Ely Yutronic. Mencionó que había conocido a Ely Yutronic y que esta la había impresionado.

"Qué quiere, ¿que se la presente? ¿Le dijo que se amiste con su compañero de trabajo porque quiere conocerla también? No sé qué más le ha impactado, si las imágenes que vio en nuestro programa o verla en sastre", empezó diciendo.

"No sé lo que más le ha impacto, creo que hay una ambivalencia en él, no sabe por cuál de las dos decidirse. O cuando la vio en sastre se la imaginó en el tubo", continuó Magaly Medina en medio de carcajadas.

Cabe recordar que Magaly Medina fue quien reveló las primeras imágenes del pasado de Ely Yutronic, en las que aparece con diminutas prendas. Este informe provocó un enfrentamiento entre ambas periodistas.