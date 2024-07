¡Un mar de lágrimas! Cristiano Ronaldo llora tras fallar penal en la Eurocopa (FOTOS)

El llanto desconsolado de Cristiano Ronaldo tras fallar el penal durante el partido entre Portugal y Eslovenia en la Eurocopa 2024 ha sido uno de los momentos más comentados del torneo. Este episodio, que ocurrió en tiempo extra, dejó una huella profunda no solo en los fanáticos del fútbol sino también en la percepción del astro portugués como un competidor implacable y emotivo.

Durante el enfrentamiento decisivo, el marcador estaba empatado entre Portugal y Eslovenia en una disputa de penales, llevando el partido a la prórroga. Fue en este contexto de alta tensión donde Cristiano Ronaldo, conocido por su destreza y precisión, tuvo la oportunidad de adelantar a su equipo mediante un penal.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, el capitán portugués falló el tiro, enviando el balón lejos del arco. Inmediatamente después de este error, las cámaras captaron a Ronaldo con lágrimas en los ojos, mostrando una vulnerabilidad poco vista en el jugador que ha ganado múltiples Balones de Oro y ha establecido récords históricos.

El llanto de Cristiano Ronaldo se volvió viral en redes sociales y medios de comunicación, capturando la atención mundial. Su reacción refleja no solo la presión y la responsabilidad que siente al representar a su país, sino también su pasión por el fútbol y su deseo insaciable de ganar.

A pesar de estos momentos que tensionaron al popular CR 7 no definieron el final del equipo portugués. Pese al fallo de su principal figura, Diogo Costa, arquero del porto, logró atajar tres disparos, con lo que el equipo logró avanzar a los cuartos de final de la Euro y se medirá ante Francia.

Luego del mal momento que sufrió el crack por el error de su lanzamiento que le hizo disculparse con la tribuna, se permitió algunas sonrisas y muestras de felicidad tras el resultado positivo de su selección.

"Esto es lo que da el fútbol, momentos inexplicables. Tuve la oportunidad a los ocho minutos y a los 80, y no lo conseguí. No fallé en todo el año (en los penales) y en el momento más importante de la temporada no lo conseguí. Sentimiento de tristeza y alegría al mismo tiempo, pero ahora a disfrutar. El equipo mereció avanzar", dijo Ronaldo tras la finalización del partido.