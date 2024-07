Leslie Moscoso sueña con tener otro bebé: "Estoy pensando en realizarme una inseminación"

La querida actriz Leslie Moscoso ha dejado a muchos con la boca abierta al revelar que quiere tener otro bebé. En una publicación reciente en sus redes sociales, Leslie compartió fotos donde se la ve con una barriguita de silicona, utilizada para una grabación, y confesó que le ha nacido nuevamente el instinto maternal.

Leslie explicó que la idea de tener otro bebé surgió mientras grababa unos capítulos para el programa "La casa de la comedia".

"Hace unos días grabé unos capítulos para 'La casa de la comedia' y necesitaba salir de mujer embarazada, así que me puse una barriguita falsa; sin embargo, confieso que me encantaría tener otro bebé en la vida real. Dios mediante, será más adelante, pero primero tendría que volver a prepararme para encargar nuevamente un bebé" , expresó la actriz emocionada.

La actriz no pudo ocultar su emoción al verse con la barriguita de silicona durante las grabaciones.

"Sí. Sentí algo muy especial. Recordé una linda etapa y me hace mucha ilusión tener un tercer embarazo, pero esta vez sería distinto y podría disfrutar más de esta linda etapa" , comentó Leslie.

Leslie también mencionó que está considerando métodos específicos para hacer realidad su sueño de ser madre otra vez.

"Estoy pensando en realizarme una inseminación y no tendría ningún problema en hacérmelo" , afirmó, dejando claro que está abierta a explorar todas las opciones posibles.

Leslie Moscoso habló sobre su participación en "La casa de la comedia" y lo mucho que disfruta su trabajo.

"Muy bien, me siento supercómoda y disfruto mucho junto al gran elenco de actores que hay en el programa. Amo mi trabajo y las oportunidades que se me están presentando, pues el 25 viajaré a Estados Unidos porque me han invitado para el festival de Fiestas Patrias", dijo con entusiasmo.