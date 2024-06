Samahara Lobatón revela que dará a luz por cesárea a su segunda bebé: "Es una decisión personal"

La influencer Samahara Lobatón decidió interactuar con sus seguidores en las redes sociales, invitándolos a hacerle preguntas. Durante esta sesión, reveló que dará a luz a su segunda bebé por cesárea. A pesar de algunas repreguntas de sus seguidores, la influencer se mantuvo firme en su decisión.

De igual forma, detalló para cuándo está programada la llegada de su segunda bebé al mundo. Recordemos que recientemente la influencer fue captada junto a Bryan Torres, lo cual ocasionó una ola de rumores sobre una presunta reconciliación. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Samahara Lobatón revela que su segundo parto será por cesárea

A través de sus redes sociales, Samahara Lobatón se animó a responder consultas de sus seguidores. En ese sentido, muchos le preguntaron acerca de lo que la influencer a planificado para la llegada de sus segunda bebé. Por tal motivo, se animó a revelar que la llegada de su hija con Bryan Torres sería por cesárea.

Samahara Lobatón revela que su segundo parto será por cesárea

"Mi cesárea está programada para octubre y Xianna es del 15 de octubre", expresó Samahara Lobatón en una de sus respuestas. De igual forma, fue firme en esta decisión, pues aseguró que planea un parto sin dolor.

"No gracias. Es una decisión personal y de cada mamá. No es un tema médico sino decisión propia. Podía dar parto natural, ya que Xianna tiene casi 4 años, pero no quiero y voy por una cesárea hermosa y sin dolores", escribió en su historia ante la pregunta de uno de sus seguidores.

"Panza sin filtro. Es mi segundo embarazo y no tengo estrías gracias a Dios. ¡ Me cuido mucho la piel también! No creo que me salga, porque esta panza es más pequeña que la de Xianna", acotó la influencer.

Bryan Torres se pronuncia tras ser captado junto a Samahara

En una entrevista reciente con el programa 'Amor y Fuego', el salsero Bryan Torres optó por aclarar los rumores y explicar por qué estuvo en casa de Samahara Lobatón durante la madrugada del 26 de junio. Según el artista, su visita respondió a una emergencia de salud que afectó a la influencer.

"Samahara me llamó y me dijo que se había caído de espaldas y que le dolía el cuerpo y todo lo demás. Obviamente, como yo dije, yo la voy a ayudar, voy a estar siempre ahí", comentó Torres, desmintiendo así cualquier otra especulación sobre su presencia en la vivienda de Lobatón.

La explicación del cantante surgió después de que las cámaras de 'Amor y Fuego' lo filmaran entrando a la casa de Lobatón en plena madrugada. Ante las preguntas de los medios, Bryan Torres fue claro en afirmar que su visita fue únicamente para ayudar a Samahara después del incidente que ocurrió en su hogar.