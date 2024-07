"¿Qué celebran?": André Carrillo y Christian Cueva de fiesta tras eliminación de Perú en la Copa América

André Carrillo y Christian Cueva están en el ojo de la tormenta tras ser vistos en una discoteca luego de la eliminación de Perú de la Copa América 2024. Las imágenes, presentadas por Rodrigo González en su programa "Amor y Fuego", muestran a los futbolistas disfrutando de una noche de fiesta, lo que ha generado indignación entre los hinchas.

Carrillo y Cueva en discoteca tras eliminación

André Carrillo y Christian Cueva han causado controversia al ser vistos en una discoteca después de que la Selección Peruana quedara fuera de la Copa América 2024. Rodrigo González, también conocido como Peluchín, mostró las imágenes en su programa "Amor y Fuego" y comentó que si bien no están haciendo nada malo, es cuestionable moralmente.

"¿Qué celebran? Ahí los tienen. Seguramente la eliminación de nuestro país. Están son imágenes que serían del último fin de semana. Ahí tienes a Carrillo, Cueva no tiene equipo. ¿Que estén haciendo algo malo? No. Pero moralmente, si el país está cuestionando su desenvolvimiento en la selección", dijo Rodrigo González en su programa, dejando claro su descontento con la actitud de los jugadores.

"Pero... sentido común. Mientras el país entero está lamentando la pérdida, todos los encuentros que hemos tenido, los primeros eliminados, la verguenza que hemos dado... Ellos tienen harto motivo para celebrar. Bueno, sabemos que Cueva no se pierde una. Pero realmente, lamentable", añadió Peluchín.

Mal desempeño en la Copa América. Carrillo y Cueva no han tenido un buen desempeño en la Copa América, lo que ha sido motivo de críticas en redes sociales. André Carrillo, quien juega en Al-Qadisiyah, no destacó en ningún partido, mientras que Christian Cueva, actualmente sin equipo, mostró un rendimiento muy por debajo de lo esperado. Los hinchas han pedido que no sean convocados nuevamente a la selección.

Fiesta tras la derrota y reacciones

El video de los jugadores celebrando fue grabado el último fin de semana, solo horas después de la eliminación de Perú a manos de Argentina. En las imágenes, se ve a Carrillo con una bebida en la mano y a Cueva bailando al ritmo de cumbia. Esto ha generado muchas críticas, especialmente porque la selección peruana está en un momento complicado.

Reacciones de los hinchas. Los seguidores de la selección peruana han mostrado su descontento en redes sociales.

"Carrillo no es ni la mitad de lo que era en la era de Ricardo Gareca", es uno de los muchos comentarios que se pueden leer. La indignación se debe a que los jugadores parecen no estar comprometidos con el equipo en un momento tan difícil.

La situación de la selección peruana. Perú se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones en las Eliminatorias al Mundial 2026, con solo dos puntos. Los próximos partidos serán en septiembre, cuando el equipo se enfrente a Colombia en Lima y luego a Ecuador.

Jorge Fossati, entrenador de la selección, tiene una visión optimista: "Creo rotundamente que Perú irá al Mundial. La gran meta es volver a la eliminatoria fuertes y lo vamos a lograr, estoy convencido".

Futuros inciertos. André Carrillo está de vacaciones y Christian Cueva sigue sin equipo, aunque se rumorea que clubes como Cienciano, Universidad César Vallejo y Sport Boys están interesados en él. Sin embargo, no hay nada confirmado aún.

La aparición de Carrillo y Cueva en una fiesta ha dejado a muchos hinchas decepcionados. La expectativa es que los jugadores muestren mayor compromiso y seriedad en su desempeño con la selección. La situación actual de la selección peruana requiere de todos los esfuerzos posibles para mejorar y lograr buenos resultados en los próximos partidos.