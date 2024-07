Melissa Paredes y su advertencia a 'Activador' sobre su despedida de soltero: "Si no, no se casa"

Melissa Paredes y Anthony Aranda están a pocas semanas de casarse y los preparativos están a toda marcha. En una reciente entrevista con "América Espectáculos", Melissa lanzó una advertencia a Anthony sobre su despedida de soltero. ¿Qué dijo?

Melissa Paredes y Anthony Aranda están a solo unas semanas de casarse. En medio de los preparativos para su boda, Melissa aprovechó para advertirle a su prometido sobre cómo debe ser su despedida de soltero. Hablando con "América Espectáculos", la pareja subrayó que hay ciertas reglas que no se deben romper.

Durante la entrevista, la reportera le preguntó a Melissa si permitiría que Anthony tuviera una despedida de soltero.

Con una sonrisa, Melissa respondió: "Sí, claro", pero agregó con firmeza: "Obviamente, aparte, Anthony sabe que no puede hacer nada malo porque si no, no se casa, así de simple". Anthony, visiblemente tenso, terminó dándole la razón a su futura esposa.