¿Próximo presidente? Carlos Álvarez evaluará invitación del partido "País Para Todos": "No es una decisión fácil"

Carlos Álvarez ha dejado boquiabiertos a más de uno tras revelar que estaría evaluando pertenecer a un partido político y es que en el pasado el artista aseguró que no planeaba participar en ninguna elección.

Carlos Álvarez ha sido invitado por el exalcalde de Huaraz, Vladimir Meza, fundador del partido País para Todos, y quién también estaría en busca de su inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Meza realizó esta invitación al cómico a través de un video en redes sociales la que fue respondida por Álvarez de inmediato a través de un tiktok.

El humorista recalcó su sorpresa por esta inesperada invitación y agradece el apoyo de su público que confía en que él podría cambiar las riendas del país.

Asimismo, Carlos recalcó que durante más de 40 años se ha ganado el cariño de todos los peruanos por sus acciones que jamás han defraudado a sus seguidores por lo que considera que es una decisión que debe evaluar bastante bien ya que no quiere dar un paso en falso que pueda manchar sus años de trayectoria.

"Lo que menos quiero es perder el cariño del público, el cual gané durante 41 años de vida artística y dar un paso de esa magnitud significa no fallarle a los peruanos, hablarles con la verdad, rodearme de la mejor gente y no decepcionarlos. No es una decisión fácil formar parte de un partido, pero sí me importa mucho lo que ustedes, el público, comenten y me recomienden. Aclaro para los maleteros, esta es una invitación abierta a afiliarme a este partido", agrego Carlos.