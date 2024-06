Alejandra Baigorria planea una boda perfecta con Said Palao: "Soy más ansiosa"

Alejandra Baigorria, la conocida empresaria y figura de la televisión, ha compartido emocionantes detalles sobre su próxima boda con Said Palao. En una entrevista para el programa "Amor y Fuego", Alejandra habló sobre sus planes y expectativas para el gran día, mostrando su entusiasmo y atención a cada detalle.

Alejandra mencionó que aún tiene tiempo para organizar su boda y está cuidando cada detalle con mucha dedicación.

"El vestido todavía no lo he visto, lo voy a ver un poco más cerca porque tú sabes que las tendencias cambian, entonces el vestido lo estoy dejando más para el final", comentó la empresaria, demostrando su interés por la moda y las últimas tendencias.

Ansiedad por la perfección. Baigorria confesó que, más que nerviosa, se siente ansiosa por que todo salga como lo ha planeado.

"No soy muy nerviosa con el tema, soy más ansiosa. Quiero que salga todo perfecto porque ese es mi carácter, es como que me desespera un poco. Me gusta que todo esté recontra calculado, perfecto, que todo salga tal cual lo pensé, sobre todo me preocupo porque la gente la pase bien, eso es lo complicado", explicó Alejandra.

Invitados especiales. Uno de los puntos más importantes para Alejandra es la lista de invitados. La empresaria fue clara al decir que no invitará a personas por compromiso.

"No voy a invitar gente por compromiso, voy a invitar a la gente que realmente quiero que esté", manifestó.

Esto refleja su deseo de que su boda sea un evento íntimo y significativo, rodeada de las personas que verdaderamente importan en su vida.

Planes a futuro

Aunque la boda está en proceso de planificación, Alejandra y Said tienen grandes expectativas para el próximo año. La pareja, que lleva varios años juntos, está emocionada por este nuevo capítulo en sus vidas y están trabajando juntos para que todo sea memorable.

"Quiero que todo salga perfecto", reiteró Baigorria, dejando claro su compromiso con cada detalle del evento.

Pensando en el cambio de vestido. Aunque aún no ha decidido el diseño final de su vestido, Baigorria está considerando varias opciones y tendencias.

"Pensaba cambiarme, pero al final no quiero perderme ni un instante, pero el tiempo que me tomará en cambiar... no sé, lo estoy pensando", comentó, mostrando su deseo de disfrutar cada momento de su boda sin interrupciones.

Emoción y expectativa. La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao promete ser uno de los eventos más esperados del próximo año. Con una planificación meticulosa y un enfoque en la perfección, Baigorria está decidida a que su gran día sea inolvidable no solo para ella y Said, sino también para todos sus seres queridos.

"Estoy más ansiosa que nerviosa, quiero que todo sea perfecto", concluyó la empresaria, reafirmando su compromiso de hacer de su boda un evento espectacular y lleno de amor.

Alejandra Baigorria y Said Palao están listos para dar el siguiente paso en su relación, y los seguidores de la pareja están ansiosos por ver cómo se desarrollarán los preparativos y, finalmente, la celebración de su amor.