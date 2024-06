¡Modo tóxica! Alejandra Baigorria reclama a Said Palao tras viaje a Chile: ¿Por qué no subes historias?

Alejandra Baigorria ha causado polémica recientemente luego de que se hiciera pública una conversación con su novio Said Palao a quien aparentemente le hace un reclamo luego que el modelo viajara a Chile con otros chicos reality.

La empresaria y el modelo se encuentran separados ya que cada uno tenía sus propios pendientes, pese a ello se mantiene comunicados pendiente de lo que hacen cada uno.

¿Le hace escena de celos?

Alejandra Baigorria rara vez ha mostrado celos por Said Palao, cabe recordar que hace unos meses Macarena Vélez confesó que aún usaba un collar que le regaló el chico reality, pese a ello la rubia no le tomó importancia a sus comentarios.

Sin embargo, hace unos días Said Palao viajó a Chile junto a Hugo García, Piero Arena, Mario Irivarren, a pesar de estar con sus amistades más cercanas, la empresaria no le ha despegado el ojo al modelo y esto quedó evidenciado en sus redes.

Conversación de Alejandra y Said

La 'Rubia de Gamarra' compartió en sus historias de Instagram el reclamo que le hace a su novio por no estar muy presente en sus redes: "¿Por qué no subes historias?", preguntó la empresaria a Said.

El deportiva no se quedó callado justificándose: "Amor no hay mucha señal", respuesta que al parecer calmó las aguas entre la parejita, pero eso no fue todo.

Minutos después Alejandra compartió historias donde anunciaba su viaje a Cajamarca y Said no dudó en responder: "Te vas amor ni me extrañas", dijo Palao exigiendo atención de parte de la rubia quién se tomó con humor lo sucedido.

"¿Y ahora quién es el intenso? Te amo", escribió la modelo exponiendo a su pareja y es que al parecer ambos se mantienen al tanto de sus actividades diarias.

Diversos usuarios tomaron la conversación como tóxica, pues la parejita se encuentra a pocos meses de casarse y no debería existir ese tipo de desconfianzas cuando en todo momento han demostrado ser una pareja sólida.

Hasta el momento, Alejandra y Said se encuentran en el mejor momento de su relación con planes de pronto convertirse en padres después de darse el sí en el altar.

¡Se corre! Said Palao sobre tener gemelos con Alejandra Baigorria: "Imposible"

Said Palao fue entrevistado recientemente por el programa de América espectáculos quienes no dudaron en cuestionar al modelo sobre las últimas revelaciones de Alejandra Baigorria quien afirmó estar preparando su cuerpo para convertirse en madre al parecer de gemelos.

La empresaria publicó la fotografía de dos bebés gemelos indicando que estaría feliz de poder vivir la experiencia junto a Said Palao.

Es así que el chico reality no dudó en responder las publicaciones de su novia quien se encuentra bastante emocionada por formar una familia con el deportista.





"Imposible dos en uno, no creo que quiera gemelos Alejandra, todo es doble para empezar y es cansado", dijo el modelo descartando la positividad de tener gemelos ya que considera que requiere mucha atención para los bebés.

Asimismo, Said afirmó que sí quiere su segundo hijo con Alejandra ya que ya tiene una hija con su anterior relación pero recalcó que por el momento solo desea tener uno más.

"Vamos viendo por el momento uno más está bien igual las cosas pueden cambiar con el tiempo", agregó el modelo quien si contempla la idea de ser padre nuevamente y estarían en busca del varoncito.

Como se sabe Alejandra y Said dentro de poco se casarán por todo lo alto sellando su amor para toda la vida siendo una de las bodas que será más comentada amplificada por muchos pese a ello la empresaria se enfoca en su alegría y en todas las cosas positivas que le vienen sucediendo.