Magaly arremetió contra Dorita Orbegoso tras pleito en la vía pública: "Patético espectáculo"

En el último programa de Magaly Tv La Firme, la conductora no dudó en opinar sobre el vergonzoso momento que protagonizó Dorita Orbegoso junto a una señora y es que según las imágenes ambas no se lograban poner de acuerdo para ocupar el espacio de estacionamiento.

Magaly criticó el comportamiento de la animadora quien se mostró desafiante y hasta violenta al reclamar lo que según ella le parecía justo.

Magaly Medina criticó sin pelos en la lengua a Dorita Orbegoso y es que la modelo fue titular en portadas luego de protagonizar un tenso momento con otra mujer, ambas se mostraron desafiantes y hasta levantándose las manos, por lo que la conductora criticó el accionar de la animadora.

Incluso la periodista afirmó que Dorita muestra una imagen en televisión totalmente diferente a la que evidencia en las calles recalcando que la modelo solo aparenta pero en realidad tiene un fuerte carácter difícil de controlar al punto de dejarla mal parada.

Por otro lado, Magaly recalcó que la modelo se veía totalmente diferente a como se deja ver en televisión con prendas pequeñas resaltando sus envidiables curvas y es que la animadora se dejó ver con un pantalón ancho, una polera oversize y con un moño en el cabello.

"Casi no reconozco a Dorita porque en redes sociales vende una imagen de mujer super sexy siempre bien arreglada, maquillada, peinada con la ropa bien cortita, sin embargo, vestida ahí parece un chiquillo pandillero de La Victoria", dijo la pelirroja.

Hasta el momento, Dorita no se ha pronunciado sobre el papelón que protagonizó y se ha enfocado en sus proyectos personales y en seguir compartiendo momentos especiales con su hijo.

Dorita Orbegoso, conocida modelo y actriz, fue captada en una pelea con una mujer en plena vía pública en La Victoria. El incidente fue grabado por transeúntes y difundido por el programa "Amor y Fuego", mostrando un enfrentamiento físico que dejó a muchos sorprendidos.

¿Qué pasó? Todo comenzó cerca de una empresa de transportes, cuando Dorita Orbegoso se enfrentó a una mujer que había estacionado su vehículo en un lugar inconveniente.

"Yo he estado esperando. Cómo vas a ver si no ponen intermitentes. Te estoy diciendo que te muevas y no te quieres mover", se escucha decir a Dorita en el video.