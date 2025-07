¡Sigue casada tras más de 20 años! Micheille Soifer confiesa por qué nunca se divorció: "Hasta el día de hoy"

¡Sorpresa total! Micheille Soifer dejó con la boca abierta a sus seguidores al confesar que todavía sigue casada con Paul Fernández, su esposo desde el 2004. La cantante y conductora de "Ponte en cola" contó que, aunque ya no hay relación entre ellos, aún no ha logrado firmar su divorcio.

Micheille Soifer explica por qué se casó

Micheille Soifer sorprendió al revelar que sigue legalmente casada con Paul Fernández, su esposo desde hace más de 20 años. En una entrevista con Mónica Delta en el programa "Habla serio", la cantante y conductora de 'Ponte en Cola' contó detalles desconocidos de su matrimonio y dejó en claro que, hasta hoy, no ha podido firmar el divorcio.

Se enamoró a los 15 y se casó para volver a EE.UU. La popular 'Bombón Asesino' recordó que conoció a Paul Fernández cuando era adolescente.

"A los 13 o 12 años, cuando empecé a crecer, había un chico que me gustaba; era el amigo de mis primos y 4 años mayor que yo", contó.

La historia de amor empezó cuando tenía 15 años, pero no terminó bien. La cantante explicó que su pareja le fue infiel.

"Fue mi primer enamoradito a los 15. También fue el primero que me sacó la vuelta. Él ya quería besos más apasionados... Entonces me sacó la vuelta con una de su edad. Yo me fui a Perú con el corazón roto", dijo, explicando que él buscaba una relación más intensa, pero ella aún era una niña.

Tiempo después, Paul volvió a buscarla y le propuso casarse para que ella regresara a estudiar a Estados Unidos. Micheille ya no podía volver sola, así que tomaron una decisión radical. La artista contrajo matrimonio en 2004, a sus 17 años.

"Al año, fue a buscarme a Perú. Me dijo: 'Mich, perdóname. No sabía lo que hacía'. Le creí, ilusionada. Me dice: 'Me gustaría que regreses a estudiar a Estados Unidos'. Ya no podía volver. Entonces, decidimos casarnos para yo regresar a la universidad que tanto soñaba. Entonces él vino a Perú, se casó conmigo y se fue", relató.

Confiesa el inesperado motivo por que el que no se ha divorciado

Durante años, Paul Fernández se negó a firmar el divorcio. Sin embargo, ahora parece haber cambiado de opinión.

"Hubo un tiempo que no quería (divorciarse), pero ahora me llama: 'Ya, me quiero divorciar de ti'", contó la cantante. Pese a eso, el trámite no avanza y la artista asegura que no sabe nada más de él. "Y hasta el día de hoy sigo casada, y no sé nada de él", mencionó ocasionando que Mónica Delta se riera por lo peculiar de la situación.

Este matrimonio ha sido un tema pendiente en la vida de Micheille, y aunque ella ha tenido otras parejas y romances mediáticos, legalmente sigue unida a Paul Fernández.

Micheille Soifer aún no logra divorciarse de Paul Fernández, con quien se casó en su juventud para poder estudiar en EE.UU. Aunque él ya aceptó separarse, no han vuelto a verse y ella no sabe nada de él. Mientras tanto, su vida amorosa sigue dando que hablar.