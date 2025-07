Korina Rivadeneira vuelve a redes y toma radical decisión tras salida del país del bailarín: ¿Qué hizo?

El caso de acoso que sufrió Korina Rivadeneira durante una función del 'Circo Los Dioses' continúa generando repercusión pública. Luego de permanecer alejada varios días del ojo mediático, la modelo y actriz venezolana reapareció en su cuenta de Instagram el domingo 27 de julio, coincidiendo con la salida del país del bailarín húngaro Vajda Zoltan Attila, luego de su condena.

La escposa de Mario Hart volvió a su perfil oficial en Instagram, aunque esta vez con una drástica modificación: deshabilitó la opción de comentar en sus publicaciones. De esta manera, impidió que los usuarios dejen opiniones o mensajes, una medida que parecería buscar evitar ataques, polémicas o cualquier tipo de revictimización, ahora que su denuncia ha llegado a una resolución judicial.

Además, llamó la atención que eliminara el mensaje que había compartido tras conocerse la sentencia contra su agresor. Este post, que inicialmente mostraba su alivio por la respuesta de la justicia, fue borrado sin explicación.

En redes, varios usuarios especularon que esta decisión respondería a los cuestionamientos que recibió el proceso por su aparente celeridad, dado el perfil mediático de Korina. Otros incluso trajeron a colación sus antiguos problemas migratorios y la anulación de su matrimonio con Hart, reviviendo críticas que ya parecían superadas.

Korina Rivadeneira activó su cuenta de Instagram.

Por otro lado, el bailarín Vajda Zoltan Attila, conocido como "Tyler", abandonó el Perú pese a haber sido sentenciado por el delito de tocamientos indebidos. Su partida generó diversas reacciones, especialmente luego de que se difundieran imágenes de él haciendo check-in en el aeropuerto Jorge Chávez, lo que confirmaba que su viaje se realizó apenas días después del fallo.

El artista húngaro aceptó los cargos y se acogió a la terminación anticipada, por lo que recibió una condena de dos años y medio de prisión suspendida, es decir, sin ingreso a un penal, siempre y cuando cumpla ciertos requisitos. Uno de ellos es presentarse regularmente a controles biométricos, los cuales podrá realizar desde su país de origen gracias a un acuerdo con el consulado de Hungría en Budapest.

"Parte del acuerdo es que él pueda firmar desde Budapest, desde su país de origen, a través del consulado e informar sus actividades. Él tuvo que pasar un control en Migraciones y siempre mantuvimos comunicación con el Ministerio Público y el Poder Judicial. Como no han dispuesto medidas restrictivas y no existía notificación sobre algún impedimento, se aseguró que no había obstáculo para que mi defendido saliera del país", declaró Álvaro Barnechea.