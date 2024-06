Ivana Yturbe emocionada por celebrar el Día del Padre con Beto Da Silva y lo elogia: "Él muere por sus hijos"

Ivana Yturbe está viviendo un matrimonio de ensueño con su esposo Beto Da Silva y en este Día del Padre se emocionó mucho al hablar de lo dedicado que es el futbolista con sus dos hijos, de los cuales una tiene junto a ella.

La modelo brindó una entrevista aún conocido diario local y confesó que fue Beto Da Silva aquí en la ánimo aparte participar en 'El gran chef: famosos', además, que la anima durante toda la competencia.

"Sí, mi esposo me animó a participar, me decía: 'Amor, tú puedes'. Me dice ahora que he mejorado y no me desanime por las críticas del jurado calificador", expresó.