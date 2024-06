¡Choteados! Ivana Yturbe minimiza a EEG y Combate: "Solo el Gran Chef despertó mi lado competitivo"

La guapa modelo Ivana Yturbe ha causado revuelo al reconocer que tras su convocatoria al programa de cocina de 'El Gran Chef Famosos' es donde ha despertado su lado competitivo cosa que no había pasado con los realities donde había sido competidora.

Como se sabe la influencer viene demostrando que es capaz y tiene la voluntad de ganar el concurso de cocina a toda costa.

Decidida a ganar

Ivana Yturbe viene debutando en el programa de "El Gran Chef Famosos'", la modelo viene dando que desear en su reciente participación tras no convencer al jurado con sus platillos, pese a ello la esposa de Beto Da Silva está dispuesta a dar pelea y a mejorar gala tras gala.

Sin embargo, la modelo reveló que este es el primer programa que saca su lado competitivo dejando en segundo plano los realities de "Esto es Guerra" y Combate donde fue parte algún tiempo.

Yturbe confesó que tampoco los certámenes de belleza fueron tan retadores como le ha tocado vivir ahora la experiencia en el concurso de cocina.

"Yo he estado en varios realitys, pero siento que nunca me lo había tomado tan en serio para que les voy a mentir, ni los misses ni nada jajaja Estoy impactada, esto (El Gran Chef) ha despertado mi lado competitivo", sostuvo.

Como se recuerda, en el 2016, Ivana Yturbe participó en el Miss Perú con solo 20 años, este no fue el único, ya que la modelo se hizo conocida en los concursos de belleza.

Pese a ello no continuó con su carrera en el mundo de la belleza ya que se casó y tuvo una hija con Beto Da Silva a quien apoya incondicionalmente en su carrera deportiva.

Esto lo ha demostrado mudándose por temporadas de provincia debido al trabajo de su esposo, actualmente se encuentra viviendo en Tarma pero por su participación en "El Gran Chef Famosos' se encuentra en Lima momentáneamente.

Ivana ha demostrado que el amor si existe y es de las pocas parejas que se mantiene sólida y lejos de escándalos.

Ivana Yturbe debuta en "El Gran Chef famosos' y Masías la destruye

Ivana Yturbe se mostró muy emocionada por su convocatoria al programa de cocina 'El Gran Chef Famosos', pues la modelo se encuentra viviendo en Tarma por el trabajo de su esposo Beto Da Silva, es por ello que esta vez la influencer se quedará en Lima un tiempito en lo que dura su permanencia en el programa.

Y al parecer no sería mucho ya que lejos de impresionar al jurado con sus deliciosos platillos provocó el disgusto de Javier Masías quien al probar su comida por poco y pasa un tremendo roche.

Al terminar su platillo los jurados conformados por Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías se acercaron al lugar de Ivana para probar su comida, para ello la modelo se veía nerviosa aparentemente sabía que no recibiría comentarios positivos: "Mi esposo dirá que no puedo sancochar una papa... le van a dar la razón a mi suegra", dijo la esposa de Beto.





Cuando Javier no dudó en enviarle una chiquita a Ivana por su comida: "Tu esposo te va a pedir el divorcio", dijo el jurado provocando el asombro de la modelo.

De inmediato las críticas de Masías no se hicieron esperar: "Esto está crudo no se puede comer te iba hablar del choclo pero sinceramente esto es incomible, yo no voy a perder mi tiempo", dijo.

Diversos usuarios tomaron el momento con mucho humor y afirmaron que le tienen fe a Ivana ya que consideran que tiene muchas ganas de aprender y de demostrar que puede mejorar.