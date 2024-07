Niños hinchas de Alianza Lima rechazan el posible ingreso de Paolo Guerrero: "Es un llorón"

En medio de la polémica sobre el posible ingreso de Paolo Guerrero a Alianza Lima luego de abandonar la UCV, un joven peruano no desaprovechó la oportunidad de consultarle a los hinchas blanquiazules lo que opinan sobre esta cuestionable situación.

Ante ello, unos pequeños hinchas del cuadro de Alianza Lima sorprendieron a internautas en redes sociales tras expresar su rechazo contra Paolo Guerrero. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La reacción de los hinchas aliancistas sorprendió a muchos usuarios en TikTok, ya que se esperaba que el 'Depredador' fuera bien recibido por regresar al equipo de sus amores. Sin embargo, los internautas recordaron algunos aspectos del pasado del futbolista, quien actualmente se encuentra envuelto en una polémico con UCV.

Uno de ellos afirmó que Paolo Guerrero no merece volver al club blanquiazul, ya que actualmente se encuentra en medio de la polémica. Así, algunos seguidores de Alianza Lima expresaron que no quieren verlo en la cancha de Matute, citando otros factores como la edad y las actitudes del 'Depredador'.

"No, ya está muy viejo", "no es que ya no da, no tiene ganas de jugar", "no, porque es un llorón, solo quiere lo que le conviene", la experiencia es mejor que la juventud", "ya no esta vigente y no esta al nivel de una Libertadores", son algunos de los comentarios que dijeron los hinchas blanquiazules.