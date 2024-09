Alejandra Baigorria lanza fuertes críticas contra Ethel Pozo: "Todos ponen cara de hipócritas"

Alejandra Baigorria, reconocida empresaria peruana, apareció en el programa 'Amor y fuego' y sorprendió con sus declaraciones. La 'Gringa de Gamarra' dio una reveladora entrevista a Rodrigo González y Gigi Mitre, donde habló sobre su próximo matrimonio con Said Palao y la rivalidad interna en América Televisión entre GV Producciones y ProTV.

En ese contexto, la exchica reality Alejandra Baigorria criticó a Ethel Pozo y al programa 'América hoy', calificándolos como un "programa muy invasivo en la vida de los demás". Conoce más detalles en la siguiente nota.

Alejandra Baigorria lanza duras críticas contra América Hoy

La exchica reality Alejandra Baigorria se presentó en el programa 'Amor y Fuego' en donde dio fuertes revelaciones sobre Ethel Pozo y las conductoras del magazine América Hoy. En ese sentido, calificó al espacio televisivo como 'invasivo' y que estarían dispuestos a hacer cualquier cosa por levantar el rating.

"¿Había un ambiente hostil en América TV, entre la productora de Gisela y en la que tú trabajabas (ProTV)", preguntó Rodrigo González en un primer momento. "Sí, creo que no es un secreto. (...) Siento que ese programa es como muy invasivo con los 'guerreros'. Ahora último, he visto que han estado yendo (al programa de Ethel Pozo), me imagino que sí (las relaciones mejoraron)", añadió Baigorria.

"Creo que en la televisión, todos ponen cara de hipócrita cuando les conviene o no te conviene. No creo que Ethel vaya feliz a 'Esto es guerra' ni que 'Esto es guerra' la invite feliz a ella. Van porque les conviene, porque Ethel va y promociona su programa, ahí se forma el reality donde se junta Ethel, Tula, que está quien sea (...) no sé si fingen, pero todos sabemos en la televisión que todo se juega por rating", acotó Alejandra Baigorria. }

¿Estuvo a punto de ingresar a 'El Gran Chef Famosos'?

Durante la misma entrevista en 'Amor y fuego', Alejandra Baigorria sorprendió al revelar que ha estado en conversaciones con 'El gran chef famosos' y no descarta la posibilidad de participar en el reality de cocina de Latina Televisión.

"Tengo conversaciones con 'El gran chef famosos' desde hace varias temporadas, porque obviamente sé que soy el personaje perfecto para ese tipo de cosas. No sabes qué va a pasar, de repente me peleó con el pollo, yo no sé", señaló Alejandra Baigorria.