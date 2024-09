Jesús Alzamora reveló si tendría una relación 'abierta' con María Paz Gonzáles: "Se lo he planteado"

Jesús Alzamora está en el centro de la controversia después de que el programa Magaly TV La Firme difundiera imágenes donde se lo ve besando a una mujer que no es su esposa durante su estadía en Colombia. En relación con este asunto, Ric La Torre compartió con sus seguidores un fragmento de la más reciente entrevista de Alzamora con Flavia Laos.

En dicha conversación, el exconductor mencionaba abiertamente haber propuesto a María Paz Gonzáles-Vigil 'abrir' su relación. Conoce más detalles en la siguiente nota.

El influencer Ric La Torre publicó en Twitter un fragmento del más reciente episodio del podcast de Jesús Alzamora. En este extracto, el exconductor de televisión revela de manera casual que en algún momento le propuso a María Paz González-Vigil la posibilidad de 'abrir' su relación.

"Qué divertido sería solamente para ver cómo es el rollo social, 'joder' una vez en 15 años, obviamente no va a pasar" , comenzó señalando Alzamora ante la sorpresa de Flavia Laos.

Sin embargo, segundos admitió que le propuso esta oportunidad a María Paz: "Paz me mete una patada. Se lo he planteado, obviamente en broma. No se podría, yo tampoco podría", señaló finalmente en el clip que se ha compartido rápidamente por redes sociales.