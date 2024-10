Reportero de Magaly luce orgulloso su título profesional tras críticas de 'Peluchín': "Nunca seremos iguales"

Rodrigo González se pronunció tras recibir duras críticas en las redes sociales por haber llamado 'chupa medias' a John Tirado y Gianfranco Pérez, quienes defendieron a Magaly Medina y lo menospreciaron como conductor. El presentador de "Amor y Fuego" afirmó que todo esto se debe a sus revelaciones sobre los supuestos vínculos.

Ante ello, el reportero John Tirado no dudó en responderle con todo a Rodrigo González y presumirle su título profesional. Conoce más detalles en la siguiente nota.

El reportero John Tirado no se contuvo tras las críticas que recibió por parte de Rodrigo González. Ante ello, el 'urraco' de Magaly Medina afirmó que 'Peluchín' nunca llegará a estar a la altura de la conductora de ATV. Ante esto, Tirado respondió con fuerza y destacó que no solo terminó su carrera en periodismo, sino que también se graduó como licenciado, mostrando con orgullo sus fotografías al lograr ese importante avance profesional.

John Tirado le presume su título a Peluchín

"Acabé mi carrera a los 20 y me licencié a los 21. Vengo de un barrio de SMP donde mis padres me dieron la mejor educación siempre, a mí no me dieron nada, yo siempre pisé la calle y vi la problemática social al lado de la gente, no frente a una pantalla", escribió haciendo referencia a que el conductor no ha experimentado plenamente la profesión de periodismo.