Cristian Zuárez revela que hizo posible que Magaly Medina esté en los Martín Fierro: "Fui el causante"

Cristian Zuárez, expareja de Laura Bozzo, salió al frente para aclarar su rol en la invitación de Magaly Medina a los premios Martín Fierro, celebrados recientemente en Miami. En una entrevista, Zuárez asegura que él fue quien propuso a Magaly para el evento y que coordinó su asistencia junto con el organizador, Diego Suárez.

La polémica comenzó cuando Laura Bozzo reveló que Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín', se hizo cargo de los pasajes de Magaly y su esposo, Alfredo Zambrano, para asistir al evento en Miami.