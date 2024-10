¡Se achoró! Magaly desmiente a Laura Bozzo y muestra sus pasajes para los premios Martín Fierro

Magaly Medina reapareció este lunes en su programa y arremetió contra Laura Bozzo, tildándola de "chismosa de tienda" por asegurar que ella y su esposo viajaron a Miami, para los premios Martín Fierro, con invitación de Andrés Hurtado. La 'Urraca' mostró pruebas que desmintieron la versión de Laura.

Ayer lunes, 14 de octubre, la conductora de 'Magaly TV, La Firme' tomó varios minutos de su programa para responderle directamente a la popular 'Abogada de los pobres' y le recomendó que no confie en lo que le dice su exnovio Christian Suárez.

El equipo de Magaly se contactó directamente con Diego Suárez, productor general de los premios Martín Fierro 2023, quien aseguró que toda la logística para que la conductora viajara a Miami se coordinó directamente con ATV.

Además, el empresario elogió la carrera televisiva de la 'Urraca'. "Magaly es una persona muy conocida en Argentina. Ella era la indicada, es un referente importante en todo lo que tiene que ver con el show televisivo", expresó.

La nota que Magaly presentó sobre el tema muestra que la compra de los pasajes para ella y Alfredo Zambrano se realizó a través de la agencia de viajes con la que trabaja el 'canal 9'.

Después de presentada la nota, la conductora se dirigió directamente a Laura Bozzo y le envió un mensaje para que no se fíe de lo que dice su expareja.

"Qué fácil es hablar y hacer correr mentiras. Si quieres embarrar a alguien, hazlo con pruebas y fundamentos. (...) Yo fui la primera sorprendida cuando me nominaron, y claro, si me van a dar los pasajes, quiere decir que yo iba a ganar, porque no me iba a sentar en un teatro para no ganar nada", contó.