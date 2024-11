Christian Cueva habría comprado spa de 100 MIL DÓLARES para Pamela López: ¿Qué pasó con el local?

La batalla entre Pamela López y Christian Cueva sigue generando controversia en la farándula nacional, ya que recientemente el abogado del futbolista reveló que él le compró un spa valorizado en $100,000 a su esposa y ella no lo puso a trabajar.

Henrry Graus, abogado de Aladino, brindó declaraciones a Amor y Fuego en las que fue consultado sobre la demanda que Pamela López ha interpuesto contra el futbolista por la manutención de sus tres hijos.

En ese sentido, el letrado defendió a Cueva, afirmando que siempre tuvo la disposición de ayudar económicamente a Pamela López y dejarla asegurada financieramente, motivo por el que en alguna oportunidad le compró un costoso spa.

En esa misma línea, explicó que Christian Cueva nunca le prohibió trabajar a Pamela López. "(Ella) lo tiene ahí. ¿Dónde está la prohibición que Christian le hace? (¿Si se hizo?) Muchas cosas, como muchas cosas. Christian siempre ha querido apoyar. ¿Cómo no va a querer ayudar a su propia esposa? Hasta ahora se ve que él no quiere estar más en problemas", concluyó.

Hace unos días, América Hoy reveló que el futbolista denunció a la influencer el pasado 30 de septiembre ante la Corte Superior de Justicia de La Libertad por el presunto delito de maltrato físico y psicológico.

El jugador de Cienciano del Cusco se apoyó en el video que Pamela López difundió, donde se observa una pelea entre ambos dentro de un ascensor de un edificio en Trujillo, para acusarla de haberlo golpeado en el rostro, lo cual le habría ocasionado daño psicológico.

"Mi todavía esposa me hizo problemas y quiso iniciar una discusión. (...) Se metió al ascensor y me jaloneaba; tal fue mi mala suerte que me siguió a la recepción y me agredió con fuertes golpes que me afectaron el rostro, causando burlas entre mis amistades. Me decían 'tu esposa te golpeó', 'saco largo, te dejas pegar', lo cual me perjudicó psicológicamen", se lee en la denuncia.