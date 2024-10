Magaly arremete contra el administrador de Cienciano por defender a Cueva: "Fue a lavarle la cara"

Magaly Medina arremetió duramente contra el administrador de Cienciano, Sergio Ludeña, por presentarse en un programa y mostrar documentos para defender a Christian Cueva luego de que Pamela López lo denunciara por presuntamente no aportar dinero para sus hijos.

Recordemos que la noche del lunes, Sergio Ludeña se presentó en el programa de Paco Bazán y, con papeles en mano, habría demostrado que Aladino pagó cerca de 18,000 soles para los gastos de sus tres hijos menores.

Magaly arremete contra Ludeña y Paco Bazán

La conductora de espectáculos abordó el tema con la seriedad que amerita y consultó a la abogada de Pamela López, Rosario Sasieta, quien aclaró la situación.

Según la letrada, Christian Cueva ha realizado depósitos en el Banco de la Nación, pero Pamela López no tiene acceso a ese dinero porque no hubo ninguna conciliación previa, ya que el futbolista nunca acudió a las citaciones del Juzgado de Familia para conciliar con su expareja.

Tras escuchar a la abogada, Magaly criticó duramente la actitud de Sergio Ludeña cuando visitó el programa de su compañero de canal.

"El directivo del club Cienciano fue a lavarle la cara a Cueva y de paso al club, porque ellos se comprometieron a supervisar que Cueva cumpliera con todos los acuerdos, incluso los que debe cumplir a nivel familiar, y luego se lavaron las manos", dijo Magaly al inicio.

Inmediatamente después, lanzó su crítica a Paco Bazán, sugiriendo que no estaba bien informado para la entrevista. "Debiste informarte un poco, porque oscureciste más de lo que aclaraste y dejaste que este señor (Ludeña) dijera lo que quisiera. Paco, no hagas papelones; mejor sigue saltando en tu programa", agregó.

Además, le recomendó ver sus programas pasados para entender mejor lo que estaba ocurriendo entre Pamela López y Cueva. "Cuando quieras meterte en un tema serio que no has seguido y del que no te has informado, haces el papelón", sentenció.

De esta forma, Magaly Medina dejó claro que nada está dicho en la batalla legal entre Pamela López y Christian Cueva, ya que aún no han llegado a una conciliación y el futuro de sus hijos es incierto.