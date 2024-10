Greissy Ortega protagonista tensa pelea con Ítalo Villaseca: Magaly cortó la llamada EN VIVO

Greissy Ortega volvió a desatar su furia contra su expareja y padre de sus hijos, Ítalo Villaseca; esta vez debido a que el joven la acusó de no cuidar bien a sus hijos, luego de ver cómo eran desalojados de un cuarto y pasaban la noche en un hostal en Lince. Magaly tuvo que intervenir en la discusión y cortar la llamada de forma abrupta.

Durante la conversación con Magaly, Ítalo explicó que nunca se va a desentender de su papel como padre y le pidió a Greissy que le permita ayudarla pagándole un departamento para que viva con sus pequeños.

"Yo quiero que ella entienda que no soy su enemigo, solo quiero que conversemos y lleguemos a un acuerdo para que los dos tengamos tranquilidad y que mis hijos tengan paz mental. Yo no me voy a desentender de mis hijos, yo los amo", expresó el joven.