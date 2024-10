Ítalo Villaseca contra Greissy Ortega y su pareja tras desalojo: "Que se aleje de él y le dé otra vida a mis hijos"

Ítalo Villaseca, el expareja de Greissy Ortega, ha decidido romper su silencio desde Estados Unidos tras el escándalo del desalojo de su exesposa y sus hijos. En una entrevista exclusiva con "Magaly TV La Firme", Villaseca se pronunció sobre la difícil situación que enfrenta su familia.

La reacción de Ítalo Villaseca. En esta polémica, Ítalo Villaseca fue claro sobre su postura sobre el desalojo y también sobre la actual pareja de Greissy, Randol Pastor.

"Que se aleje de él (Randol Pastor) y le dé otra vida a mis hijos. Yo no voy a mantenerlo a él. Yo voy a mantener a mis hijos, pero no lo voy a mantener a él", expresó con firmeza. Villaseca enfatizó que su responsabilidad como padre son sus hijos y no la pareja de Greissy.