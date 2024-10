¡Escándalo! Greissy Ortega es echada del cuarto donde vivía con sus hijos por no pagar el alquiler

Greissy Ortega ha vuelto a protagonizar un escándalo a solo dos meses de haber llegado a Lima, ya que el dueño de la casa donde la influencer vivía con sus hijos la acusa de no pagarle el alquiler del cuarto desde hace dos meses. Debido a ello, Ortega no pudo acceder a la vivienda y se vio obligada a pasar la noche en un hostal junto a sus pequeños.

'Magaly TV, La Firme' presentó la denuncia de un señor llamado Michael, quien afirmaba haberle alquilado el cuarto a Greissy sin cobrar un adelanto ni garantía, ya que su casa estaba en remodelación. Sin embargo, nunca imaginó que ella se negaría a pagar las cuotas mensuales.

Asimismo, el dueño de la propiedad reveló que en el cuarto también vive Randol Pastor, actual novio de la colombiana, y ambos tendrían peleas constantes.

Un equipo de 'Magaly' ingresó a la propiedad junto al dueño para preguntarle a la colombiana el motivo por el que se había retrasado con los pagos, pero ella reaccionó de forma furiosa y dijo que no hablaría con la prensa.

"Ya sabía que esto iba a pasar, porque a ustedes les gusta la huevada. Yo no voy a hablar con nadie, yo no debo a nadie, estás perdiendo el tiempo. Estoy con mis hijos y no van a venir a hacer esas cosas delante de ellos", respondió Greissy, sumamente molesta.