Jorge Luna anuncia que uno de sus principales trabajadores renunció a 'HH': "Cobardía inmensa"

El comediante peruano Jorge Luna, junto a su compañero Ricardo Mendoza, retomó su segundo programa "Solo queremos conversar" en su canal "No somos TV" después de unas vacaciones y de anunciar su espectáculo en el Madison Square Garden.

No obstante, en esta ocasión, Jorge Luna sorprendió a sus miles de seguidores al revelar que Alonso Acuña, uno de los más reconocidos "esclavos", decidió renunciar a "Hablando Huevadas" a pesar del gran éxito del programa. Conoce el motivo de la renuncia en la siguiente nota.

El conocido Jorge Luna dedicó unos minutos de su último programa en "No somos TV#" para compartir cómo Alonso Acuña, uno de los miembros originales de "Hablando Huevadas", decidió renunciar. El comediante explicó que Acuña, quien también es YouTuber, tomó la decisión de centrarse por completo en su canal y seguir su propio camino.

"Estaba en el baño y me dijo: 'oye quiero meterle todas las balas a mi canal, todo mi esfuerzo quiero que vaya a mi canal, está yendo bien hermano Jorge. ¿Tu crees que ha llegado el momento de renunciar y dedicarme a mi canal?' Le pedí informaciones, dame estos números, dame estos montos y me dijo sí. Le dije es hora de que te vayas hijo mío, emprende tu camino" , agregó Jorge Luna reconociendo el logro de uno de sus trabajadores.

A través de sus redes sociales, Jorge Luna expresó su emoción por tras anunciar que el siguiente show de Hablando Huevadas será en el Madison Square Garden. Rápidamente sus miles de seguidores expresaron su respaldo hacia el popular 'Jorgito'.

"Nos hicieron correr porque soltaron la bomba y empieza a correr la noticia, nosotros no habíamos publicado el flyer, no habíamos hecho el video (...) Ya no pudimos salir, nos quedamos encerrados editando el video (...) Por ese mismo apuro no hemos tenido un tiempo pausado de llorar juntos. El abrazo llorando juntos todavía no se ha dado porque nos cambiaron todos los planes", sentenció Jorge Luna.