Milena Zárate sobre relación de Greissy Ortega con familia de Randol Pastor: "Cada uno aprende"

La relación entre Greissy Ortega y Allison Pastor ha causado gran revuelo, especialmente tras su reciente encuentro familiar. Milena Zárate, hermana de Greissy dio su opinión sobre esta situación y los nuevos vínculos familiares que se están formando.

Greissy Ortega ha estado en el centro de atención luego de ser presentada oficialmente como la pareja de Randol Pastor, hermano de Allison. Al ser consultada sobre este acontecimiento, su hermana Milena Zárate fue contundente en su respuesta.

"Cero. No opino. No me interesa opinar. Yo opino cuando tiene que ver con los niños" , contestó. Su firmeza muestra que prefiere mantener su distancia de los temas familiares que no le conciernen directamente.

Respecto a si le daría algún consejo a Allison Pastor por su cercanía con Greissy, Milena mantuvo su postura.

"No mami. Cada uno aprende con sus propias vivencias" , contestó Milena para El Popular. Esta afirmación resalta su decisión de no involucrarse en las experiencias personales de su hermana.

A pesar de las críticas y consejos que han surgido en redes sociales hacia Allison, Milena prefirió no entrar en polémicas.

"Nada, prefiero no opinar. El día que me tenga que meter será netamente por los pequeños. Por consejo de mis propios papás, preferí mantenerme al margen porque es algo que no me beneficia en nada", explicó, dejando claro que su prioridad son los niños y su bienestar. Y con un tono reflexivo, agregó: "No podemos evitar que la cabra tire para el monte, esa es una realidad".