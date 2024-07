Yahaira Plasencia le dedica un bello mensaje a Paula Arias: "Siempre voy a estar agradecida con ella"

Yahaira Plasencia es una cantante de la salsa peruana que viene luchando para lograr su internacionalización con sus canciones. En un video, le dedicó unas bellas palabras a su exjefa Paula Arias por apoyarla y enseñarle muchas cosas.

Como se recuerda, Yahaira Plasencia inició su carrera como cantante formando parte de Son Tentación, que es dirigido por la artista Paula Arias. Desde muy joven la 'La Patrona' siempre quiso seguir su camino en el mundo artístico y fue la líder del grupo femenino de salsa que la encaminó.

Hace unos meses, Son Tentación celebró 12 años de historia musical donde contó con la participación de Yahaira. Por medio de sus redes sociales, publicaron un video donde la solista comentó que aprendió mucho de Paula Arias y le tiene un profundo agradecimiento porque le enseñó todo para convertirse en la artista que es hoy.

"Paula fue la primera que me apoyo a pisar un escenario a nivel internacional cantando y bailando. Siempre voy a estar agradecida con ella. Aprendí a tener resiliencia para seguir adelante, de hecho nuestro trabajo siempre ha sido muy fuerte. Había momentos en que me dolía los pies, me dolía el cuerpo, me moría de sueño, teníamos hambre, pero siempre hemos estado como muy fuertes para poder seguir adelante con los shows y darle lo mejor al público", expresó.