¡Qué romántico! Fan de Corazón Serrano propone matrimonio a su pareja en pleno concierto

Corazón Serrano se ha convertido en una de las agrupaciones más queridas del país por sus temas de amor y talentosas cantantes. En uno de sus conciertos, un fanático dejó sorprendido a todo el público cuando pidió la mano de su pareja en matrimonio en el escenario del grupo.

No queda duda que Corazón Serrano se ha convertido en un grupo muy queridos por miles de seguidores por todo el país. Cada concierto que realizan, siempre hacen bailar y gozar al público con sus canciones, pero en una de sus presentaciones fueron los integrantes los sorprendidos por una pareja de fanáticos.

Por medio de las redes sociales, el animador del grupo de cumbia compartió un video donde una pareja se comprometía en matrimonio en pleno concierto. En las imágenes se puede ver como el chico le pidió la mano a su pareja, quien saltó de la alegría sin poder creerlo. En todo momento, Dani Daniel apoyó en al propuesta, mientras la cantante Briela Cirilo graba el bello momento.

Muchos usuarios quedaron cautivados con la bella propuesta de matrimonio que robó muchos suspiros. Algunos comentaron que quieren que les pase lo mismo con sus parejas y al lado de Corazón Serrano.

"Claramente sería Briela, dándolo todo en la grabación", "Aún existe el verdadero amor... el amor a la antigua que sin duda es el mejor", "Estuve presente ahí andaba que pegaban de gritos viendo la propuesta, hermoso", "Por qué a mí no me toca un hombre así", "Briela me representa", "Bonito momento para compartir con uno de los mejores grupos de cumbia", "Estuve presente ahí andaba que pegaban de gritos viendo la propuesta", comentaron.