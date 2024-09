Paro de transportistas: Joven se quiebra en vivo y denuncia agresión al bajarla del bus

El paro de transportistas en Lima y Callao está afectando a miles de peruanos que necesitan un medio para llegar a sus centros de trabajo, especialmente aquellos que no pueden optar por el teletrabajo. En ese sentido, la ciudadanía exige al Gobierno tomar acción frente a las continuas amenazas de las que son víctimas diariamente producto de las extorsiones.

Tal es el caso de una joven trabajadora fue bajada del bus violentamente en el distrito de Villa El Salvador producto de la paralización del transporte público. Las cámaras de América Televisión captaron a la joven visiblemente afectada. Conoce más detalles de la situación actual en la siguiente nota.

Joven rompe en llanto tras ser bajada del bus a la fuerza

El paro de transportistas en Lima y Callao a traído consigo actos de violencia y vandalismo en las calles. En ese sentido, la marcha de transportistas producto de las constante amenazas por parte de extorsionadores ha afectado a miles de trabajadores, quienes buscaban llegar a sus centros laborales.

Una jovencita asustada, temblando y llorando tiene que regresar a su casa por el paro de transportistas. La inoperancia de Dina Boluarte y su ministroll Juan José Santivañez hace que la población sufra la consecuencia ¡Indignante! pic.twitter.com/ySwEmxswYY — Chacotero (@ChacoteroPeru) September 26, 2024

Tal es el caso de una joven mujer, quien se subió al transporte público de una empresa que no acató el paro de transportistas. Ante ello, sufrió las consecuencias de los protestantes, pues fue bajada a la fuerza del vehículo, según detalló para América Televisión.

"He avisado que se están subiendo (...) y a las justas hemos bajado y reaccionaron hasta reventar las lunas (del carro)", narró visiblemente afectada la joven vecina de Villa El Salvador, señalando que volvería a su casa producto de la situación.

Lo sucedido con la joven trabajadora refleja la preocupante situación que atravesaron muchos peruanos este 26 de septiembre ante la falta de acción por parte del Gobierno para frenar las extorsiones contra las empresas de transporte de Lima y Callao.

Dirigente de transportistas responsabiliza al Gobierno

En medio del caos que ha generado el paro de transportistas, Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, se emocionó hasta las lágrimas durante su reunión con Patricia Juárez, la primera vicepresidenta del Congreso de la República.

Durante su intervención, Valeriano responsabilizó al Gobierno de Dina Boluarte por la situación de criminalidad que afecta al sector transporte. Al expresar su descontento, no pudo contener el llanto al recordar cómo varios conductores han perdido la vida por negarse a pagar extorsiones.

"Nosotros no queremos más muertes (...) Siento una indignación con este Gobierno por lo que hoy atravesamos. No se preocupan por atender a la población que se desangra. ¿En dónde vivimos? Parece tierra de nadie. Tenemos una Policía Nacional durmiendo, un sueldazo en el Ministerio del Interior y no se preocupa por los problemas", mencionó Martín Valeriano ante la creciente inseguridad.