Alessa Esparza aclara su vínculo con Andrés Wiese tras caminar de la mano: "Es un amor, que todo fluya"

La actriz Alessa Esparza fue captada caminando de la mano con el popular Andrés Wiese, conocido por su papel de Nicolás de las Casas en "Al Fondo Hay Sitio". En una entrevista con el programa "Amor y Fuego", Alessa se refirió a estas imágenes y dejó claro que hay un cariño especial entre ellos.

Alessa, quien interpreta a Almendra en la serie "Sube a mi nube", explicó que Andrés la tomó de la mano porque estaba usando tacos, y así necesitaba un poco de ayuda.

"Es que él es un caballero y yo estaba con tacos, imagínate, me tenía que dar la mano. Él es un amor y siempre va a haber ese cariño entre nosotros" , comentó con una sonrisa en el rostro.

A pesar de la cercanía, Alessa no quiso ponerle una etiqueta a su relación con Andrés. Prefiere dejar que las cosas fluyan.

La situación entre ellos se volvió más interesante cuando se le preguntó sobre la mujer brasileña que compartió imágenes íntimas de Andrés, afirmando que habían tenido un romance.

Los rumores de un posible romance entre Alessa y Andrés no son nuevos. Hace unos meses, ambos fueron vistos en una discoteca, donde se les vio besándose de manera cariñosa. En ese momento, Alessa trató de aclarar la situación diciendo que solo eran amigos.

"Las imágenes las vieron, yo también las vi y no hay más que eso. La verdad, somos amigos y no hay más que contar" , afirmó.

Sin embargo, las recientes imágenes de ellos caminando de la mano han reavivado la especulación sobre su relación. Muchos de sus seguidores se preguntan si lo que tienen es algo más que una amistad. A pesar de esto, Alessa ha insistido en que no le gustan las etiquetas.