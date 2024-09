¿Priscila Mateo iba a terminar su relación con Julián Zucchi? Urracos de Magaly lanzan fuerte revelación

La exreportera de Magaly Medina, Priscila Mateo, hizo pública su relación con el argentino Julián Zucchi luego de compartir un tierno beso durante el espectáculo del actor, aunque aún no han oficializado su romance. Sin embargo, los excompañeros de la periodista, John Tirado y Gianfranco Pérez, decidieron hablar al respecto y revelaron detalles en una reciente entrevista con la 'Urraca'.

Cabe resaltar que, en medio de polémicas, Priscila Mateo decidió renunciar al programa de Magaly Medina y lanzó un extenso comunicado explicando lo sucedido tras su decisión. Conoce más detalles en la siguiente nota.

En esta ocasión, los colaboradores de "La Urraca", John Tirado y Gianfranco Pérez, fueron los invitados especiales en el canal de YouTube de su jefa. En ese sentido, no dudaron en compartir todo lo que saben sobre su excompañera Priscila Mateo. Lo que más sorprendió fue que ambos revelaron que la misma Priscila había asegurado que terminaría su relación con Julián Zucchi después de su primer ampay juntos.

"Yo le dije a ella, yo le advertí. Le dije: 'lo más probable es que lo estén siguiendo, es soltero. Ten cuidado porque te van a seguir'. Y ese día que la ampayan, ella me dice: 'El viernes tengo una reunión con Julián y luego vamos a ir a un bar'. Yo le dije no vayas, en caso no voy, pero ten cuidado y el lunes sale (el ampay)", contó John Tirado expresando que cuidaba a su examiga porque tenían un gran vínculo.