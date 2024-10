Greissy Ortega rompe su silencio tras escándalo por desalojo: "He estado en situaciones peores"

Greissy Ortega decidió romper su silencio tras dos días de haber sido desalojada de la casa donde vivía junto a sus hijos, en Lince. La hermana de Milena Zárate se pronunció a través de Instagram, haciendo una profunda reflexión sobre la situación que está atravesando.

La colombiana, quien actualmente está viviendo en la casa de los padres de su novio, compartió una serie de historias en Instagram donde explica que la situación que atraviesa actualmente es solo un capítulo más en su vida.

"Todas las veces en las que siento que no puedo más, recuerdo que he estado en otras situaciones similares o peores y logré salir de eso, y esta vez no será la excepción. Me levantaré y brillaré como siempre lo he hecho. Vendrán tiempos y momentos mejores", escribió al inicio.