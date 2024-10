¡Uy! Jefferson Farfán y Christian Cueva se habrían distanciado tras escándalo por Melissa Klug

Christian Cueva y Jefferson Farfán tenían una de las amistades más duraderas en el fútbol peruano. Sin embargo, tras el rumor de que Melissa Klug habría tenido un romance con 'Aladino', la relación entre ambos futbolistas se habría resquebrajado de forma definitiva.

En la más reciente emisión de 'Magaly TV, La Firme' se presentó un informe que revela el cambio de actitud de Jefferson Farfán hacia Christian Cueva cuando se menciona su nombre en su podcast 'Enfocados'.

Según Magaly, Jefferson Farfán ha dejado de mencionar a Aladino en su programa, ya que antes lo tenía en alta estima, incluyéndolo constantemente en sus comparaciones y dedicándole elogios en cada episodio.

Sin embargo, esto ha cambiado significativamente, pues ahora Farfán ignora cualquier mención del jugador de Cienciano e incluso lo incluye en un grupo general de figuras, cuando antes lo destacaba de manera especial.