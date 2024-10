¿Remember? Yahaira Plasencia PROMOCIONA la marca de ropa de Jefferson Farfán: "Hagan su compra"

Yahaira Plasencia fue sorprendida con una gorra de la nueva marca de ropa de Jefferson Farfán, Mdre, durante su visita al programa 'América Hoy'. La salsera se mostró incómoda con el regalo e incluso indicó que se llevaría la gorra a casa para dársela a su hermano.

Esta mañana, Yahaira llegó al programa matutino de espectáculos de América TV y aprovechó para promocionar su nuevo tema musical 'Soltera'. Sin embargo, la producción decidió sorprenderla con un peculiar regalo.

El popular 'Giselo' se acercó a la cantante con una caja sorpresa que contenía una gorra de la marca del futbolista Jefferson Farfán. Ante ello, Plasencia solo pudo reírse y desearle lo mejor en su nueva faceta como empresario de indumentarias.

No obstante, los conductores del programa le pidieron que hiciera un "unboxing" y promocionara la prenda como si se tratara de un regalo de la marca, algo a lo que Yahaira accedió sin ninguna molestia.

"Lo voy a hacer como hago mis stories (...) Amigos, ¿cómo están? Les quiero contar que mis amigos de Mdre me han enviado una gorra súper linda. Miren los modelos y pueden ver su página. ¡Hagan su compra ya!", expresó.

La popular 'Rosada del Rímac' está más feliz que nunca ya que recientemente estrenó su nueva canción 'Soltera', la cual es un himno a todas las mujeres empoderadas y que desean vivir la vida sin ataduras.

La cantante habló por el programa 'Reporte Semanal' para contar más detalles sobre la producción de su nuevo tema y cuando fue consultada sobre las vinculaciones con Jefferson Farfán dejó en claro que no han vuelto a reencontrarse.